MITSUI OUTLET PARK台中港今（16日）舉行二期開幕儀式，更將於明年1月2日前帶來一系列優惠活動。（MITSUI OUTLET PARK提供）

步入年末全台的消費氣氛也越來越旺盛，而MITSUI OUTLET PARK台中港今日（16日）也宣布二期正式趕在耶誕前開幕，更推出了多項開幕優惠及限量紀念品抽獎活動，吸引了不少民眾在開館前就已到現場排隊，而且在二期更帶來一直深受台灣消費者期待的美系品牌Abercrombie & Fitch及HOLLISTER台灣首店，甫開館到傍晚都仍持續有民眾排隊等待進店購物，加上全館櫃位從一期約170間，一舉擴增至約220家，預計明年可達到年業績60億元、1000萬人次的目標。

MITSUI OUTLET PARK台中港引進了全台首間的Abercrombie & Fitch及HOLLISTER，今（16日）首開幕就已經排滿了人潮。（石欣蒨攝）

MITSUI OUTLET PARK台中港今（16日）宣布二期正式開幕，不少民眾在開館前就已到現場排隊，參與消費者活動及限量紀念品的抽獎活動。（MITSUI OUTLET PARK提供）

而為了慶祝二期開幕，MITSUI OUTLET PARK台中港就將於明年1月2日前，推出單筆消費滿3000元，萬元商品抵用券周周抽、壓軸再抽飯店住宿券，以及會員APP點數2倍送等優惠，而館內多個新專櫃也在開幕期間舉辦超優惠活動，像GAP就打出歡慶開幕最低5折起，以及開幕首4日、每天前100名任一消費即可獲限量來店禮、加入會員可換購一次MITSUI OUTLET PARK台中港限定款布章燙印服務一次等多項活動。