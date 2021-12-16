有網友分享，她日前在遇上一名婦人在公車上昏倒，一名國小生冷靜報案的表現讓她好感動。（翻攝自臉書社團《我是永和人》）

新北市永和區15日發生一起意外，241公車行經竹林路時疑似急煞，車上一名60多歲婦人跌倒頭部重擊地板昏迷，當時車上所有人都嚇傻，但一名小六女童卻冷靜拿出手機撥打119求救，救護車迅速抵達現場。事後女童報案音檔曝光，她思慮清晰、毫不慌亂，清楚說出何種事故、事發地點以及婦人的狀況，冷靜沉著的處理態度讓眾人激賞。。

一名女網友在臉書社團《我是永和人》PO文，透露15日下午4時她搭乘241公車經過竹林路，公車司機突然緊急剎車，接著突然聽到「碰！」的巨大聲響，再留意一看才發現是約60歲的婦人因急煞重心不穩跌倒，頭部重擊地面昏了過去。

原PO表示，當下車上的人全慌張地要司機停車叫救護車，後來司機靠邊停後，乘客全數下車在路邊看著車上不知所措的司機與昏倒的婦人，正當原PO回神準備打電話時，發現一名小學女童正在報案，語氣冷靜的回報現況與事發路段。

據ETtoday新聞雲報導，報案音檔中，女童聲音聽得出來有些著急，但並不慌亂，接線人員問她事故地點、發生狀況，甚至是公車車牌號碼，女童都迅速清晰回答，沒有半點支支吾吾，讓救護人員迅速了解情況，而救護車也在約莫7分鐘後抵達。

而這篇貼文曝光，許多網友被感動哭，紛紛留言回應：「冷靜的好孩子，她父母真該以她為傲，願老人家沒事！」、「超棒的孩子」、「這孩子太棒了」、「拜託你一定要跟他們學校說，她超棒的，這麼冷靜沉著的孩子，真的很了不起」。