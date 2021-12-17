英國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數飆升，白金漢宮一名消息人士表示，英國女王伊麗莎白二世已取消與家人共進耶誕節前午餐。

路透社報導，消息人士說：「這是預防性決定，若（耶誕節前午餐）繼續舉辦，會使太多人的耶誕節安排處於風險之中。雖然對取消感到遺憾，但相信這對所有人而言是正確之舉。」

英國昨天的單日確診人數創疫情爆發以來新高，英格蘭首席醫療官示警，在耶誕節前夕，若非必要勿與他人群聚。

95歲的伊麗莎白二世疫情期間大多待在倫敦以西的溫莎城堡（Windsor Castle）。