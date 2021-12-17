美國參議院15日通過2022年國防授權法案，法案建議美國防部邀請台灣參與2022年環太平洋軍事演習。環太平洋軍演是世上最大的國際海上演習，主要著眼於環太平洋地區的整體利益。

以下為環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）的介紹。

●何謂環太平洋軍演

兩年一度的環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）自1971年開始舉行，從1974年以後，改為每2年舉行，2022年將邁入第28屆。

環太軍演在偶數年份的6至7月間舉行，2020年例外，在8月舉行。

根據英文維基百科，環太軍演由總部位於珍珠港的美國海軍印太司令部主辦，以及美軍陸戰隊、海岸防衛隊和夏威夷總督轄下的夏威夷國民兵參與。

美國邀請位於環太平洋地區或以外的國家軍隊參與聯合演習。

美軍印太司令部藉由環太軍演，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的互操作性（interoperability），以促進區域穩定，讓所有參與演習國家受惠。

美國海軍形容環太軍演是獨特的訓練機會，有助於參與國家促進和維持合作關係，這對確保海上通道安全與全球海洋安全至關重要。

●環太平洋軍演目的

環太平洋軍演的目的是培養與經營盟邦間的關係，確保海上航線安全與支持印太自由開放，以及保障太平洋沿岸國家海上通道安全和聯合反恐。

●環太平洋軍演3階段

環太軍演分3階段，第1階段為港口（Harbour）」訓練，目的在建立參與國家的專業與個人之間，彼此的關聯性。人員才有機會面對面了解簡要概況、訓練以及詳細地規劃。

第2階段則為部隊整合（Force Integration Training），可以鍛鍊每個國家在一個強大的跨國指揮和控制環境的執行力。

當中包括海上實彈射擊和導彈演習、海上攔截和登艦練習、反水面作戰、反潛作戰、水下作戰和海上機動演習、防空和兩棲登陸演習、爆炸物處理、及潛水打撈作業等科目。

第3階段則是自由發揮（Free Play Phases），由於指揮官和其下屬單位可能面臨環太平洋地區的真實情況，涵蓋來自空中、水面、水下與陸地的威脅等，具有挑戰性的全面作戰，因此在此階段考驗指揮官及下屬單位的接戰及應變能力。

●環太平洋軍演參與國家

根據英文維基百科，首場環太軍演於1971年舉行，當年參與國家有澳洲、加拿大、紐西蘭、英國、美國。自此之後，美、澳、加三國固定參與演習。其他國家包括智利、哥倫比亞、法國、印尼、日本、馬來西亞、荷蘭、秘魯、新加坡、韓國、泰國也定期參與。

日本海上自衛隊第一次參加是在1980年，此後每場都參與，現在已是環太軍演固定成員國。

紐西蘭皇家海軍在1985年爆發美澳紐防衛公約組織（ANZUS）爭議，紐西蘭和美國對於具備核武器或是核動力驅動的美國海軍船艦可否進入紐西蘭港口起爭執之後，不再定期參與環太軍演，但近年來在2012、2014、2016、2018和2020年都有參與。

環太軍演也邀請國家以觀察員身分加入，當中包括中國、厄瓜多、印度、墨西哥、菲律賓和俄羅斯。

俄羅斯於2012年首次以觀察員身分加入。觀察員國家雖然沒有派出任何船艦，但在戰略層級上參與，利用這項機會準備日後的全面參與。

同樣在2012年加入環太軍演的還有菲律賓，菲國因和中國爆發黃岩島 （Scarborough Shoal）所有權爭議而關係緊張。

環太軍演自2012年以來每年有超過20個國家參加。

●環太平洋軍演規模

美軍的陣容一般包括一個航空母艦打擊群（aircraft carrier strike group）、多艘潛艦，以及多達百架以上戰機，和超過2萬名海軍、陸戰隊及海岸防衛隊官兵。軍演規模年年不同。

最近一次的2020環太軍演在夏威夷周邊水域登場，美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，2020環太軍演原本計畫邀請多達30國、超過50艘各式水面艦與潛艦、200多架飛機及2萬5000人參演，當中4000人是陸上任務與後勤運作，想打造為史上規模最大的一次，但受疫情影響，最後縮小成10國、22艘艦艇與1艘航艦、約5300人的規模。

●2014年中國首度參與環太平洋軍演

中國於2014年首次參與環太軍演。BBC中文網報導，中國人民解放軍海軍共派出中華神盾的052C型171海口號飛彈驅逐艦、054A型575岳陽號飛彈護衛艦、886千島湖號綜合補給艦，和和平方舟號醫院船，同時參演的還有隨艦搭載的兩架直升機以及潛水分隊和特戰分隊。