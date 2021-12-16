4架殲16擾台西南ADIZ 空軍兵力應對 23:512021/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共殲-16戰機。（圖／微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天晚上發布共機動態，4架殲16戰機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。 國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。 國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。 台積電開盤漲8元秒填息 首推N4X先進製程技術 F-16戰機撞山飛行員殉職 戰管有疏失判國賠466萬 #空軍 #國防部 #動態 #10月 #架次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 默克高雄廠動土 高雄園區只剩12.03公頃供出租 16:442021/12/16 財經 F-16飛官吳彥霆撞山剩12屍塊父母獲國賠 空軍：研擬上訴 18:152021/12/16 社會 花壇廢棄物悶燒3天3夜！加開4台怪手開挖 加強布網監控不能縱容 18:002021/12/16 社會 戰管疏失釀撞山 F-16飛官父母淚泣：兒子屍骨炸毀難拼大體 11:112021/12/16 社會 終結連五虧 台船今年拚轉盈 04:102021/12/16 證券．權證 Fed加速退場 台積電秒填息 台股漲逾150點 09:062021/12/16 財經 《半導體》護國神山好威 台積電秒填息 09:262021/12/16 財經 《國際政治》美參院通過「國防授權法案」 挺台提升防衛能力 11:082021/12/16 財經 韓緊縮防疫 警告月內單日新增破萬例 17:102021/12/16 財經 避免誤判 美中重啟海上軍事安全磋商 04:102021/12/16 話題觀察 上市500大報酬指數 納入敦陽科等20檔 18:092021/12/16 財經 政治熱門新聞 顏寬恒不斷被抹黑 郭正亮預言林靜儀選情 - 政治 1218公投》李艷秋爆蔡政府民調大翻轉原因 郭正亮追加一句「重話」 - 政治 1218公投》蔡英文宣傳公投竟出現兩錯誤 街訪民調年輕人反應超直白 - 政治 吳思瑤遭爆主動私約林秉樞「關鍵合照」流出 她曝內幕 - 政治 1218公投》還不知公投在幹嘛？藥師曝「超精簡神解」讓人秒懂 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。