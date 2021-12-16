空軍今天晚上發布共機動態，4架殲16戰機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。