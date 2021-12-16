竟然有公司直接一次給整年薪資！有網友面試一家知名建商，面試說試用期3個月的薪水會先給，試用期過了就直接給整年薪資，原PO嗨喊「下午錢真的匯入戶頭了」，並好奇是否有人遇過這樣的公司？貼文引起討論，但多數人覺得公司這樣的行為是在綁人「到時想走有的瞧了」。

一名網友稍早在PTT上發文，製圖專業的他，昨天(15日)去面試一家很有名的建商公司，面試過程舒適，談完後要他禮拜一直接上班，公司表示，試用期3個月的薪水會先給，3個月後適任就直接再補9個月入帳，年終三節都另計，會在次年一月匯入12個月的薪水，以及上年度的獎金。

原PO開心的說「錢昨天下午真的直接匯入戶頭了，我還是第一次遇到這樣的公司耶，雖然不違法，但也太爽，公司太佛了吧！」原PO也好奇是否有人遇過這樣的公司？

貼文引起討論，許多網友推測原因，「綁死你啊，先領錢了之後所有事情都要吃下來，以及之後加班都沒得領了」、「通膨了，元旦發年薪等於接下來一年都不用調薪」、「不能離職跳槽，直接綁一年，加班費成謎」、「因為大缺人所以用這招綁人」。

也有很多網友提醒，「到時想走有的瞧了！」、「這樣一下子就花光，會很不方便」、「下一篇，老闆好像是黑道，已經拿錢了怎麼辦」、「違約就告你這樣」。