賈永婕下月中將全家赴美看女兒。（林淑娟攝）

賈永婕下月中將全家赴美看女兒。（林淑娟攝）

賈永婕的女兒安安今年8月前往美國南加大就讀，當時因為疫情她與老公王兆杰都沒有陪同前往，她說女兒雖然獨立，但會抱怨其他同學一開始都有家人陪同，還說「你們都不來就對了。沒關係啊！」，但深知「沒關係就是有關係」的她，已確定1月14日要跟老公帶二女兒及兒子一起飛美國兩星期，除了看安安的就學、生活環境，也順便度假，返台時剛好可以趕上防疫「7＋7」的春節檢疫專案。

已符合施打第3劑新冠肺炎疫苗資格的她，打算打完第3劑再出國，只是對於是否要混打莫德納或BNT還舉棋不定。她說其實不擔心疫情問題，女兒安安在美國就是正常生活、上學，連夜店也是照去，學校老師、同學常有人確診就請假沒來，大家已經習慣這樣的生活型態，不過安安還是都會戴口罩。她也贊成女兒談戀愛，「都是大學生了，不過目前看起來都還只是好朋友！」她老公則仍堅持不准女兒交老外男友。

疫情期間她奔走各大醫院送醫療器材及愛心餐食，成了全民抗疫女神，人氣爆棚的她一度搞笑發豪語要前進小巨蛋開演唱會，如今連天后張惠妹都宣布明年要重回小巨蛋開唱，被問她的攻蛋計畫？她笑說：「當然是開玩笑的，會被當女神經病吧！那是遙不可及的夢想。」

她透露真正想開演唱會的是歌喉不錯的老公王兆杰，「他本來唱歌就滿好聽，一開口唱歌，我就有重新愛上他的感覺！唱完還會問我剛剛唱得好不好」。不過王兆杰之前曾為了想進階挑戰幾個唱不上去的高音，專程拜陳子鴻為師學歌唱技巧，還苦學吉他，後來還錄唱拍了MV，只是賈永婕說，她還是比較喜歡老公原本清純如大學生的歌聲，運用太多花俏技巧有點「油」掉了。