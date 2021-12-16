中央氣象局表示，東北季風或大陸冷氣團明(17日)報到，北台灣氣溫將一路下滑、越晚越冷，預估明晚到周六清晨，最低溫將下探12度；此外，第22號颱風雷伊已增強為強烈颱風，它的外圍水氣將逐漸北上，下周日(19日)起由南往北雲量逐漸增加，下周一(20日)全台降雨機率上升，下周二至四(21日至23日)雨勢最大。

跳水降溫！強冷空氣來襲倒數 戴立綱揭公投日低溫恐觸14度｜中時新聞網

今天入夜後到明天(17日)清晨隨著鋒面通過，迎風面的北部、東北部雲量增多，容易出現局部性短暫雨，鋒面通過後，東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部整天都有局部短暫雨；各地氣溫下降，清晨低溫約落在17到20度附近，北部、東北部白天高溫約18到20度，整天感受涼冷。

周五(17日)起冷空氣再臨，各地轉冷。(圖/氣象局)

16至17日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、下周日(18日、19日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部整天涼冷，其他地區早晚亦涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多。

下周一(20日)冷空氣開始減弱，但強度仍在東北季風等級，高溫低溫略回，但北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；此時受到南方雲系北移的影響，台灣附近水氣增多，全台降雨機率上升，西半部、東南部地區有局部短暫雨，東北部及東部亦有零星短暫雨。

下周二至四(21日至23日)南方雲系北移的影響持續中，水氣是本期最多的時間點，西半部及東南部有短暫雨，東北部及東部有局部短暫雨。24日至26日東北季風再度增強，同時華南一帶水氣偏多，並可能東移朝台灣附近接近，除了迎風面的北部及東半部容易降雨，其他地區也有零星降雨的機率，氣溫方面也將再度下降。

至於第22號強烈颱風雷伊，未來向西往南海移動，短期雖對台灣沒有直接影響，但周末進入南海後，它的外圍水氣將會逐漸北上，下周日(19日)起由南往北雲量逐漸增加，全台都有降雨機會。