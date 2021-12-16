美國職籃（NBA）、美式足球（NFL）、職業冰球（NHL）等北美三大職業運動聯盟爆染疫潮，逾100名球員觸發防疫健康安全協定，賽程再度被打亂，球迷被禁止入場觀賽的噩夢恐重演。

光是NFL就有超過70名球員，在本周一、周二確診感染新冠肺炎，當中不乏大咖球星，包括克里夫蘭布朗隊四分衛梅菲爾德（Baker Mayfield）、洛杉磯公羊外接手貝克漢姆（Odell Beckham）等都將暫時缺陣。

值得一提的是，近來一名確診染疫的華盛頓足球隊職員，證實感染的是傳播力強的Omicron。

NFL的正規賽季進入尾聲，下個月將展開首輪季後賽，冠軍戰超級盃（Super Bowl）2月13日於洛杉磯開打。7支球隊目前要求加強篩檢，防疫規定也趨嚴，強制教練在內的職員，於12月27日前打疫苗加強針。

美國職籃芝加哥公牛隊驚傳有10名球員確診，陷入陣中僅8人可上場的窘境，NBA遂於本周一宣布2場公牛隊賽事延期。

按照NBA規定，球員只要觸發健康安全協定，至少要隔離10天，或是24小時內2度採檢陰性，方可回到場上比賽。

籠罩染疫陰影的不只有公牛隊，布魯克林籃網隊也有7名球員進入健康安全協定，包括入選全明星賽的「大鬍子」哈登（James Harden）。密爾瓦基公鹿隊的當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），須接受隔離不能上場。

NBA球員97％打過疫苗，且據估計超過60％已接種加強針。

NBA這個球季的收視率創佳績，下周末還將迎來一年一度的耶誕大戰，但多位球星因染疫風暴被迫缺陣下，接下來的賽事恐流失不少觀眾，收視率料陷入疲軟。

冰球NHL也不能倖免，加拿大卡加利火焰隊（Calgary Flames）爆發球員染疫，原定13日對戰黑鷹隊（Blackhawks）的賽事被迫延期，這是NHL本季第3度因新冠疫情延賽。