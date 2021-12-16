全球暖化導致極端氣候及天然災害頻傳，造成嚴重的生命危害與財產損失。有鑑於此，安永EY聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會16日攜手舉辦「2021科技論壇：全球淨零挑戰與能源轉型－台灣產業躍升的契機」。

國際可再生能源署（IRENA）在2021年發布《世界能源轉型展望：1.5℃路徑》，報告指出，為達成《巴黎協議》目標，應致力控制全球溫度上升在1.5℃內，並在2050年前實現全球淨零排放。為實現巴黎協定目標，再生能源占比需大幅提升至整體發電量90％，能源轉型政策刻不容緩。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，全球暖化導致極端氣候及天然災害頻傳，能源轉型政策刻不容緩，全球科技巨擘紛紛投入支持響應能源轉型倡議，我國身為國際供應鏈重要的一環，面對國際減碳趨勢及歐美先進國家將開徵邊境碳關稅之衝擊，加速台灣產業低碳經濟的發展是當前關鍵的課題。