義大世界購物廣場的周年慶來到了最後衝刺，19日前700個品牌祭出超值優惠之餘，憑E卡全館當日消費滿1111元，再享周周抽iPhone 13等多項大獎，本周六（18日）還祭出只要與義大世界購物廣場同天生日，憑E卡及身分證件即可免費兌換義大世界購物廣場100元電子抵用券，還可參加點數加倍送，最高可得到11倍點數回饋，另外還有南臺灣室內最高的歐式聖誕樹，以近萬顆特別訂製的LED燈泡打造，搭配旋轉樓梯、雪人造景等，趁耶誕前先去感受氣氛買禮物正剛好。
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