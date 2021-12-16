First four F-35A Lighting IIs of the 495th Fighter Squadron arrive at RAF Lakenheath

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，英格蘭東部的英國皇家空軍拉肯希斯基地（RAF Lakenheath），15日接收首批4架隸屬於第495戰機中隊「女武神」（Valkyries）的F-35A匿蹤戰機，開創美國空軍F-35A永久部署至海外的先例，預計進一步增強對俄羅斯的嚇阻能力。

根據報導，第一批4架F-35A已於15日抵達拉肯希斯基地，美國駐歐與駐非空軍（USAFE-AFAFRICA）司令哈里根（Jeffrey L. Harrigian）上將在聲明稿中表示，「女武神」中隊將成為全歐洲F-35戰機整合的關鍵，進一步增強所有盟友的戰力。

《空軍雜誌》指出，第495戰機中隊的首批F-35A原定2020年開始交付，但由於新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大流行，加上拉肯希斯基地須進一步升級基礎設施，導致這批F-35A遲至2021年底才完成交付。

第495戰機中隊最終將由60名人員和27架F-35A組成，其中3架為備用機。部署於拉肯希斯基地的美國空軍第48戰機聯隊還下轄第492「瘋帽客」（Madhatters）、493「死神」（Grim Reapers）和494「黑豹」（Panthers）戰機中隊，其中492和494中隊配備F-15E戰機，而配備F-15C/D的第493中隊稍後也將換裝F-35A，使當地F-35A的數量來到48+6架。

由於英國、比利時、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、瑞士、丹麥、芬蘭等歐洲盟友也將配備F-35，有望進一步提升各國作業互通性，增強對俄羅斯的嚇阻能力。值得一提的是，F-35A的首度海外臨時部署發生於2017年4月，當時的根據地同樣是拉肯希斯基地，執行單位則是第388戰機聯隊第34中隊「粗暴公羊」（Rude Rams）。