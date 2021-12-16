自2021年以來，A股市場IPO保持活躍。Wind數據顯示，截至12月15日，2021年登陸A股的上市公司數量年增14.19％至499家，集資總額年增6.34％至人民幣（下同）5110.37億元，創十年新高。市場分析，在全市場註冊制背景下，IPO數量增長將成為一個長期趨勢。

經濟參考報報導，隨著註冊制順利推進、一些大型企業相繼回歸，以及北交所成立。2021年以來，A股市場擴容速度明顯加快。值得注意的是，近30年來，A股市場IPO年內集資總額超過4千億元的只有四次，此前三次分別為2020年、2010年、2007年。

在行業方面，醫藥生物、電子、機械設備行業為2021年IPO總額前三大行業，集資規模分別為826.34億元、529.03億元、521.32億元。個股方面，截至15日，2021年共有三家上市公司集資額超過百億元，分別為中國電信、百濟神州、三峽能源，集資總額分別為479.04億元、254.84億元、227.13億元。