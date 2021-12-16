針對社會住宅、長期照顧、公共化教保等國家重要社會福利政策，財政部國有財產署盤點提供國有不動產，截至2021年11月，國產署已撥用48處土地、2處房地（土地23.85公頃，房屋10戶）供住宅主管機關興辦社會住宅，及13處土地、1處房地（土地24.01公頃，房屋1棟）供機關作長照使用，並保留1334筆土地、30處房地供主管機關評估運用。

國有財產署近年持續協助內政部、衛生福利部、教育部共同推動「社會住宅」、「長照2.0」、「0-6歲國家一起養」政策，以國有不動產興辦社會住宅、擴充長期照顧與公共化教保服務據點，落實居住正義，實現在地老化，減輕育兒家庭負擔；

同時，國產署也配合行政院「向海致敬」政策訂定海堤區域內國有土地移交水利主管機關之簡化程序，加速海岸土地管用合一，使沿海「每一吋土地都有人管理、每一吋土地都清潔乾淨」，讓國人樂於親近海洋。

為協助機關取得廳舍，節省在外租用房地支出，減輕國庫負擔，截至2021年11月，國產署已撥用136處房地，建物面積約9萬7千坪。

在防疫方面，國產署也不落人後，因應疫情發展，國產署在近兩年協助十多個機關借用國有非公用房地作異地辦公場所，使其在疫情衝擊下，仍維持正常運作。

另外為加速國產管用合一，像是將位於河川區域、國家公園區域範圍內，及已被地方政府闢建公共設施、各地河川局設置一般性海堤、原農田水利會水利使用之國有非公用土地移交權責機關接管，國產署訂定會同辦理管理機關變更登記之簡化移交接管程序。截至2021年11月，已完成12127筆土地之管理機關變更登記，面積逾1800公頃。

國產署現也積極檢討修正撥用規範，適時修正「國有不動產撥用要點」等法令，並製作「撥用不動產計畫書填寫範例」與「填寫撥用不動產計畫書注意事項」等供機關參考，使機關撥用國有不動產之作業更順暢，加速各項建設推動。

國產署表示，未來將持續協助機關依法取得公務或公共建設所需國有不動產，共同推動國家重要政策，讓國產在公共事務上充分發揮效益，成為國家發展最穩固之基石，為全民帶來優質生活環境，讓國人共享有感施政。