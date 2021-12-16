大陸國務院總理李克強15日表示，繼續聚焦市場主體需求制定實施宏觀政策，擴大財政金融政策支持力度，透過組合式減稅降費、降低融資成本等幫助市場主體減輕負擔，讓更多市場主體發展壯大。

新華社報導，李克強15日晚間在中南海紫光閣出席「全球首席執行官委員會」對話會，該會議以視訊方式舉行。來自松下電器、力拓、星巴克等多家世界500強公司負責人與會，並聚焦創新發展、綠色低碳轉型、跨國公司在大陸發展新機遇等議題發言。

值得注意的是，中共中央經濟工作會議8日至10日舉行，指出經濟正面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，因此2022年經濟工作要著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，要穩字當頭，穩中求進。李克強15日在上述對話會中重申要穩增長、穩經濟、穩就業。

李克強表示，大陸將堅持以經濟建設為中心，面對新的下行壓力，把穩增長放在更加凸出的位置，統籌穩增長、調結構、促改革，保持經濟運行在合理區間，基本面長期走俏。大陸有1.5億市場主體，構成就業和經濟增長的重要支撐。大陸將千方百計助企業紓困，激發市場主體活力和發展內生動力，鞏固穩經濟、穩就業的基礎。廣泛展開大眾創業、萬眾創新，透過聚眾智、匯眾力，擴大就業空間和增強社會創造力。