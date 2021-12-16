美國聯準會（Fed）加速減少縮減購債，並且預估明年升息3次，今（16日）央行第四季年終理監事聯席會議，對於台灣是否跟進美國腳步升息，央行總裁楊金龍表示台灣升息須關注3個條件，包含關注物價波動、經濟復甦情況和其他國家資金移動等條件；另外，楊金龍提醒房市青年首購族小心升息所帶來的影響，應提早做好準備。

針對台灣是否升息，楊金龍表示需觀察3個條件，第一、密切關注國內通膨走勢，通膨是否維持高檔亦為考量因素；楊金龍補充，台灣不像美國有供應鏈瓶頸的問題，供需幾乎是平穩的。

第二、觀察其他國家資金移動。需要關注各個主要經濟體貨幣政策的動向，若因利差而導致龐大資金移動，央行也都會納入考量。

第三、國內振興紓困措施。央行去年3月因應疫情降息1碼，旨在協助中小企業營運資金，以度過疫情難關，央行將視中小企業復甦的情況來作為升息的考量要素之一。

楊金龍稱，Fed對未來經濟情勢仍持保守態度，不會太過僵硬，適度的彈性調整，而央行也是這樣子，適當的做出行動，不過升息最終都須由理事會來決定。

此外，升息可能會對房貸利率造成的影響，楊金龍還提醒房市青年首購族群，要他們注意明年升息所帶來的影響，呼籲提早做準備。