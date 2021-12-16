歐元區12月商業活動降溫，擴張步伐降至9個月新低水準，主要因為歐洲入冬後疫情復燃，確診案例攀升打擊服務業，抵消製造業成長。

根據研究機構IHS Markit 16日公布，受服務業成長減速拖累，歐元區12月綜合採購經理人指數（PMI）初值由11月的55.8降至53.4，遜於市場預期的54.5，寫下3月以來最低紀錄。

歐元區12月服務業PMI初值由11月的55.9陡降至53.3，創下4月以來新低水準。IHS指出，由於歐洲新增確診案例增加，加上政府祭出新的防疫措施，觀光與休閒旅遊活動大幅沈寂，降幅與年初時分相當。

歐元區製造業12月表現相對搶眼，12月PMI初值雖由11月的58.4下滑至58，但仍優於市場預期的57.6。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，歐元區12月製造業的供應鏈瓶頸出現些許緩和跡象，協助工業生產恢復生機。值得一提的是，汽車生產終於回升，此為8月以來首見。

IHS指出，歐元區企業的成本與平均售價持續勁揚，不過升幅已經較11月的紀錄高點緩和。威廉森表示，供應鏈中情的情況舒緩，減輕部分通膨上升壓力。

報告顯示，儘管歐元區疫情升溫，但企業信心卻依然維持穩健，協助支撐就業成長。

展望未來，威廉森表示，Omicron變種病毒為成長展望帶來更多下行風險。若是疫情引發供應鏈中斷，可能讓物價壓力進一步飆高。

就個別國家來看，歐洲經濟火車頭德國12月製造業表現不俗，12月製造業PMI初值由57.4上升至57.9，創下3個月新高。綜合PMI初值勉強守住象徵景氣擴張臨界點的50大關。

至於第二大經濟體法國的服務業維持強勁擴張，抵消製造業成長減弱。法國12月服務業PMI初值由11月的57.4降至57.1。