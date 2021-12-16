歐洲央行決議利率維持不變 21:312021/12/16 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）16日召開例會後決議基準利率維持不變，並宣布規模1.85兆歐元的疫情緊急購債計畫（PEPP）將如期於2022年3月結束。這些決定皆符合市場預期。 根據ECB周四的政策聲明指出，基準利率繼續停留在負0.5％。該央行表示，他們會等到PEPP結束後才有可能開始考慮升息。歐洲央行指出，他們將逐步讓PEPP退場，但同時也會推出其他刺激經濟的計畫。 對抗通膨 英國央行意外升息 聯準會縮減購債加快退場 估明年升息3次 #歐洲央行 #PEPP #不變 #ECB #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美聯準會維持利率不變 將加速縮減購債 料明年加息3次 05:472021/12/16 國際 歐洲MDR驗證 SGS獲入門券 04:102021/12/16 投資理財 不動產開發公會龍頭楊玉全：央行四度打房 房價更難降 20:442021/12/16 財經 11月人民幣存款 終結連三降 04:102021/12/16 金融．稅務 《國際經濟》紐西蘭Q3經濟展現韌性 央行再升息機率高 12:162021/12/16 財經 央行年終理事會四度出手 加碼房市管制 17:202021/12/16 財經 《國際經濟》聯準會加速縮減購債 暗示明年升息3次 10:342021/12/16 財經 拉抬經濟 中國人行降準釋1.2兆人民幣 04:102021/12/16 焦點新聞 《國際金融》高通膨威脅經濟 韓元下月恐再升息 16:312021/12/16 財經 土耳其央行再降息4碼 里拉崩至新低 19:512021/12/16 財經 《國際金融》科技、醫療股走強 歐股結束連5跌 09:262021/12/16 財經 財經熱門新聞 預告台灣明年升息？楊金龍點名這族群：小心了 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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