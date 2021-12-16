歐洲央行（ECB）16日召開例會後決議基準利率維持不變，並宣布規模1.85兆歐元的疫情緊急購債計畫（PEPP）將如期於2022年3月結束。這些決定皆符合市場預期。

根據ECB周四的政策聲明指出，基準利率繼續停留在負0.5％。該央行表示，他們會等到PEPP結束後才有可能開始考慮升息。歐洲央行指出，他們將逐步讓PEPP退場，但同時也會推出其他刺激經濟的計畫。