國泰人壽總經理劉上旗（黃背心右一）、國泰投信董事長張錫（中間站立者）與總幹事鍾茂季（左一）與學童們隨著音樂載歌載舞。（國泰提供）

「我們來送暖，自己反而更溫暖」！國泰公益集團長年深耕偏鄉，寒冬送暖迄今屆滿20年，16日由國泰人壽總經理劉上旗率領高階主管與志工們，來到新竹尖石鄉，與新樂、嘉興、尖石、梅花、錦屏等五所國小、近300名學童，提前熱鬧歡慶耶誕佳節，「太開心了，希望國泰哥哥姊姊每年都來」，孩童們露出天真笑容說。

活動一開始，只見國泰人壽總經理劉上旗、國泰投信董事長張錫、國泰人壽資深副總王麗秋、國泰慈善基金會董事林幸川、總幹事鍾茂季等高階主管及黃背心志工們，在藍天白雲、群山環繞的尖石鄉綜合運動場大草坪上，與身著原住民傳統服飾的孩童們，大手拉小手圍成大圈圈，隨著110年原民運動會主題曲「原住民的孩子」，左搖右擺，揮汗熱舞，動感十足。

劉上旗透露，自己和新竹縣尖石鄉相當有緣，七個多月前才剛朝聖過大霸尖山， 如今再次來到新竹尖石鄉，非常開心。他表示，先前受到疫情影響，導致許多活動停擺， 但「病毒無情，國泰有情」，無論如何他都要上山來會會純真可愛的孩童們。

他說，新樂國小學童賣力表演「遷徙之路」迎賓舞，男生狩獵、女生織布，意境深遠，另外梅花國小學童以泰雅打擊樂器表演「紋面織布歌」，竹聲鼓聲忽高忽低，襯著遠山藍天，如詩如畫，他原本只是拍照，後來覺得不過癮，改成手機攝影，腳跟還忍不住跟著節奏打拍子，「孩子們對表演的用心與認真投入，我深深被震撼」，劉上旗強調，「國泰大樹一直在」，他希望這份善與愛能深植在孩子們的心中。

不只學童們盡情展現表演天份，在嘉興國小校長徐榮春帶領之下，與其他四位校長秀一段原住民傳統民謠，大展歌喉，他同時帶領現場所有孩子，用原住民族語和英語，表達對國泰的感謝和祝福。 徐榮春表示，國泰總是給偏鄉學校師生最大的支持與鼓勵，歡迎國泰每年回到新竹縣尖石鄉，與大小朋友歡聚。

特別一提的是，本次活動邀請桃園少年之家高關懷更生青少年組成的「大改樂團」，現場帶來多首組曲表演，用音樂傳遞正能量。而金曲獎最佳原民歌手安歆澐也帶來多首經典歌曲，揪小朋友全體大合唱，將現場氣氛帶到最高點。

此外，美國世界小丑大賽冠軍帶來精彩雙人小丑魔術秀，看著小丑從神奇的百寶袋裡，不斷變出一個又一個造型氣球，小朋友興奮地又叫又跳，不斷舉手高喊「選我、選我」，全場樂翻天。

搶到巨型聖誕老公公氣球、就讀錦屏國小四年級的曾小妹妹興奮地說：「謝謝國泰讓我們感受到幸福，希望國泰每年都能來」 。

最後，到了孩子們引頸期盼的耶誕老公公發禮物時間，雖然頂著豔陽，汗水直流，臉頰被曬得紅通通，但當拿到毛毯禮盒與零食大禮包，小朋友們大聲說：「我要把餅乾拿回家給家人吃」、「我要把毛毯帶回家給媽媽」，臉上掛著滿足笑容，所有的疲憊一掃而空。

國泰投信董事長張錫表示，透過寒冬送暖活動，把物資送到偏鄉孩子手上，在這樣開闊的山林間，看著孩子們精心準備好久帶來的精彩表演，就是這個冬天裡最溫暖、最幸福的一件事。

「因為送暖，我們自己更溫暖」，國泰人壽副總洪祝瑞也說，看到孩子們如陽光般的燦爛笑容，冬天的寒氣瞬間在今天全部消失。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季表示，每年寒冬送暖活動，國泰員工無不熱烈響應，發揮滿滿愛心捐款，志工們更是不辭辛勞為活動籌備忙進忙出，期望這份愛與祝福能持續傳遞到全台偏鄉，幫助更多孩子。

「2021國泰寒冬送暖活動」前往110所偏鄉小學，送暖足跡包括新北萬里、新竹尖石、屏東來義、澎湖白沙、台東太麻里等，跨及15縣市、39鄉鎮區，超過9000名孩童受惠。