63歲知名導演、監製陳國富，曾參與過《功夫》、《臥虎藏龍》等大片開發策劃，也監製過《風聲》、《唐山大地震》、《一九四二》等14部影片，其中10部票房都破億，2002年編導的驚悚電影《雙瞳》，更創下台灣驚悚片的首週票房紀錄。今(16日)他被拍到和小34歲的大陸女星王紫璇交往甚密，疑似「父女戀」引起關注。

陳國富今被大陸狗仔「攝影劉大錘」爆料，和女星王紫璇一起返回自己的住處，幾天後，一位男子從女方車上抱下一個小孩，進到同一個社區，但兩人外出吃飯時，都一前一後走，還隔空說話，似乎有刻意避嫌。

王紫璇是陳國富電影公司「工夫影業」旗下的藝人，而她出道6年來，拍過的作品陳國富幾乎都有參與，因此兩人一起同返住處，讓網友都驚呼：「父女戀？」、「陳國富都可以當她爸了」。

王紫璇被拍到和陳國富一起返家。(圖／翻攝自微博)

陳國富1992年執導電影《只要為你活一天》，和蘇慧倫爆出戀情，1994年陳國富邀劉若英擔任《我的美麗與哀愁》女主角，兩人因此傳出緋聞，從朋友晉升到曖昧戀人，但還跟蘇慧倫交往的陳國富，鬧出劈腿嫌疑，不過蘇慧倫後來面對媒體追問，也澄清和劉若英是在不同時期與陳國富相戀，兩人依舊是好朋友。