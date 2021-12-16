中研院爆發實驗室人員感染Detla，防疫旅館也傳出群聚事件，考選部今天表示，將貫徹指揮中心的防疫政策，自明年1月1日起，國家考試期間或入闈、閱卷期間，試務工作人員必須完整接種2劑疫苗且滿14天。

中央流行疫情指揮中心12月8日宣布，推行強化國內COVID-19疫苗接種政策，將國家考試工作人員納入規範對象。考試院今天召開院會，聽取考選部以「國家考試配合COVID-19疫苗接種規範因應措施」為題提出臨時報告案。

考選部表示，將貫徹指揮中心的防疫政策，自明年1月1日起，國家考試期間或入闈、閱卷期間：試務工作人員必須完整接種2劑疫苗且滿14天；典試相關委員於擔任工作前，倘若經醫師評估或其他因素無法施打者，未完整接種2劑疫苗且滿14天者，則必須自費提供3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗結果為陰性之證明。

考選部指出，國家考試肩負選賢舉能重責大任，也兼具維持醫療、防疫量能，以及國家安全與社會機能正常運作之角色功能，自COVID-19疫情發生以來，考選部即配合指揮中心指導，並適時諮詢感控防疫專家建議，力求防疫周妥完善。未來也將隨COVID-19疫情發展，持續滾動式檢討各項防疫措施。