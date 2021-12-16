經濟部13日再添3家企業共斥資40億元擴大投資臺灣，其中，供應亞洲地區「研磨液供應系統-SDS」之指標性公司亞泰半導體設備將擴大招募40名本國員工，斥資逾8億元在新竹工業區新建廠區，打造智慧產線達成研發及生產整合串聯。

投資臺灣事務所表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1103家企業超過1兆5494億元投資，預估創造12萬3228個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有246家臺商投資約9972億元，創造7萬8110個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有128家根留企業投資約2457億元，創造1萬7296個就業機會，後續尚有71企業排隊待審。

亞泰半導體設備深耕「化學研磨輸送系統」25年，也是供應亞洲地區「研磨液供應系統-SDS」之指標性公司。客戶皆為國際知名半導體晶片製造廠，業務範圍遍及中國大陸、馬來西亞與美國。受美中貿易戰關稅增加影響，使得公司產品以及下游供應商成本大幅提升。為因應國際貿易情勢變遷，將擴大招募40名本國員工，斥資逾8億元在新竹工業區新建廠區，打造智慧產線達成研發及生產整合串聯，創造更高企業價值，與尖端半導體商攜手並進。

國精化學主要業務為UV光固化材料、不飽和聚酯樹脂及各種樹脂，多年來深耕樹脂合成技術領域，擁有「QUALIPOLY」及「Qualicure」品牌行銷全球40餘國。由於美中關係緊張，眾多美商積極尋找可替代中國大陸供應鏈之製造商，公司趁此趨勢擴大投資，招募本國員工82名，目標在臺南科技工業區興建廠房，建置智慧化產線、倉庫及辦公室，引入最新生產技術，打造國內第二生產基地與研發中心，持續推動臺灣石化工業新發展。

瑞賢實業是臺灣扣件金屬奈米表面加工之領導業者，取得多項國際認證與VOLVO TRUCK及GM等歐美日車廠認可，及廢(污)水排放地面水體許可證、固定污染源操作許可證及廢棄物清理計畫書，公司專責人員擁有處理甲級廢水、甲級空氣污染防制及甲級廢棄物處理證照。為持續投入研發與智能化製造，將在臺南市仁德區擴建廠房並導入人工智慧設備。此外，公司已與成功大學進行產學合作，將研發「電鍍廢水有機氮化合物生物可分解性技術」，在強化電鍍、塗裝之產能與技術能力同時，更致力於環保減碳，以符合未來趨於嚴謹之法規，預計投資13億元，及創造國內68個就業機會。