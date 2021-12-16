民進黨立委高嘉瑜日前爆出遭前男友林秉樞施暴，引起社會譁然，事後警方介入調查林秉樞，發現他經常與政壇人士攀關係，還喜歡拍照留念。對此，友台TVBS節目《新聞大白話》拿到獨家畫面，是林秉樞與民進黨立委吳思瑤牽著一隻小狗的合影，看起來似乎別有交情，打臉吳思瑤先前聲稱的「不熟」。此外，國民黨台北市議員徐巧芯則PO出吳思瑤私約林秉樞的臉書留言，並要「新潮流們」不要再說謊了。

國藝會董事許悔之 臉書截圖。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

立委高嘉瑜遭施暴案的男主角林秉樞，日前被爆林秉樞與高嘉瑜交往期間，還追求過其他女性立法委員，傳出有立委吳思瑤和林宜瑾，不過，被指涉的女立委紛紛否認。吳思瑤當時回應曾表示，「因為圈內有共同朋友，所以對林秉樞才會沒有戒心，不過事實上自己和他不熟」。

吳思瑤與林秉樞合照。(圖/翻攝自TVBS節目 新聞大白話，徐巧芯臉書截錄)

但是《新聞大白話》節目今16日獨家取得吳思瑤和林秉樞曾經的合照，從照片中可發現，兩人一起牽著一隻小狗合影，看起來與吳思瑤先前所稱的「不熟」說法不太符合。

徐巧芯16日則在臉書PO出一張臉書貼文對話截圖，對話中是吳思瑤與國藝會董事許悔之的對話，吳思瑤主動說要找Raphael Lin（林秉樞臉書帳號）一起喝咖啡，「我們的咖啡之約還沒成行，都降級了說，我找Raphael Lin一起來？」許悔之還回答「太好了」！吳思瑤標記林秉樞說，「Raphael Lin聽到沒？呼叫你了」。

徐巧芯質疑，對照吳思瑤一開始被問到與林秉樞關係「不熟」的說法，是不是等同於拆穿了一個新潮流成員的謊言呢？「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵」，不知這首歌對於吳思瑤、林秉樞而言是不是萬分耳熟呢？真的奉勸新潮流的朋友們不要再說謊了，一個個被揭穿好尷尬。段老大，你說對嗎？