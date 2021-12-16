法國政府今天表示，法國從本週末開始，將禁止往返英國的非必要旅行，以減緩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron傳播。Omicron發威，英國昨天新增確診病例創新高。

法國政府在聲明中表示，18日午夜開始，「往返英國將需要提供必要原因，包括未接種和已完整接種疫苗者在內…民眾不能以觀光或工作的原因旅行」。

根據聲明：「面對Omicron變異株在英國極為快速蔓延，法國政府選擇再度實施出於必要原因，才能往來英國的舉措。」

聲明也指出，法國公民和歐盟國家國民仍可以從英國返回法國。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）向法國BFM電視台（BFMTV）表示：「我們將建立一個控制系統，比我們現有的系統更為嚴格。」

艾塔爾說，這個政策目的是「收緊網絡」，放慢Omicron病例抵達法國的速度，讓法國有足夠時間為更多人施打疫苗追加劑。