中央銀行今天祭出史上最嚴選擇性信用管制，第四度打炒房。眼見房價漲勢仍未停歇，央行總裁楊金龍向市場喊話，選擇性信用管制還有空間，不是到此為止。

央行今天舉行第4季理監事會議，在內政部、金管會近期相繼出手打炒房後，央行今天也宣布四度調整選擇性信用管制，且貸款成數限制壓到4成，為史上最嚴。

央行到底看到哪些房市過熱跡象、對於國內經濟情勢看法為何？以下是楊金龍在理監事會後記者會上的7大關鍵問答。

一、央行再次調整選擇性信用管制，提到目的是避免囤房、囤地，是否發現國內有特殊狀況？

央行今年以來金檢超過50次，發現銀行承作購地貸款時，雖然貸款契約載明應於一定期限內未動工，否則利率會往上加，實務上，仍有部分銀行沒有按照契約執行。

央行先前選擇性信用管制便已對購地貸款設有成數限制，考量上述情況，這次加上「切結於一定期間內動工興建」的要求；央行近期將找銀行討論後續執行細節，要求按照契約執行，也會把這部分列為日後金檢項目。

二、央行認為通膨是短暫情況，那房價上漲也是短期嗎，明年是否會降下來？

按照當前房地產循環週期來看，房價「現在好像還在上升階段」，根據央行蒐集銀行、不動產機構發布的資料，對於房市展望多偏向樂觀；綜合上述因素，明年房價還是有上漲可能，但漲勢應趨於緩和。

至於房價會漲到何時，這很難預測，各國房價都還在上漲。

房地產主管機關是內政部，央行基於避免信用資源過度流向不動產，以及房價上漲影響金融穩定，因而出手協助健全房地產，也會持續緊盯市況。

三、央行去年至今已經三度打房，今天四度出手，是否意味先前打房無效？

房價是相關部會要共同努力的事情，央行推動選擇性信用管制後，金融機構確實有控管貸款成數，撥款金額下降、利率也有提高；如果只以房價走勢衡量選擇性信用管制效果，並不合理。

相關部會持續推出健全房地產市場措施，央行也一步步調整選擇性信用管制，希望讓房價軟著陸；雖然央行至今已經祭出四波選擇性信用管制，但還是有空間，不會到此為止。

四、央行這次為何「連七凍」，維持政策利率不變？

主要有4大原因，一是國內通膨尚屬可控，明年通膨率可望回降，二是國內經濟穩健成長、並未過熱，但各產業復甦力道不均，三是考量主要經濟體升息動向，四是全球景氣持續復甦，不過仍有下行風險。

基於上述原因，加上央行預期明年台灣經濟溫和成長，全體理事一致同意維持政策利率不變，有助整體經濟金融穩健發展。

五、美國聯準會（Fed）態度轉鷹，美國明年預計會升息三次，台灣是否跟進，升息會考慮哪些條件？

台灣是否升息會考慮三個條件，包括國內當前與未來通膨走勢、各國資金移動狀況以及產業復甦情況。

央行去年3月因應疫情降息1碼（即0.25%），目的是協助產業度過難關，如果明年台灣的產業穩健復甦，達到相關條件時，也是調回來利率的好機會。

至於央行會一次升足1碼，還是分次調升，則視當時經濟情勢而定。

六、央行貨幣政策基調為何？

央行目前還是適度寬鬆， 不過「明年一定會朝緊縮方向來走」。

七、台灣今年1到11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.91%，有沒有通膨疑慮？

央行預期今年全年CPI年增率為1.97%，近5成貢獻是來自基期因素，且主要反映油料費的低基期效應，不過明年CPI年增率回降到1.59%，且今、明年核心CPI年增率為1.31%、1.45%，均相當溫和。

台灣今年中以來通膨壓力升溫，但是在商品、勞動力供需仍相對溫和，評估台灣通膨是短暫因素，還在可控制範圍，而且台幣升值也可以抵銷物價上漲的壓力。

美國通膨情況嚴重，主因是供需失衡很厲害，而且美國逆差巨大，進口大量的民生用品，又逢塞港、勞工短缺，加劇通膨問題；相較之下，台灣情況不同，不論商品、勞動市場供需都相對穩定。