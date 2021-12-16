鄭人碩今晚首度公開出席公益活動。（粘耿豪攝）

王晴不僅上台跟來賓玩遊戲，也獻唱1曲。（粘耿豪攝）

鄭人碩、王晴、梁瀚名等人今出席慈善晚宴，鄭人碩受訪時表示，這次他是第1次公開出席公益活動，私底下常為需要幫助的團體當「免費勞工」，曾幫忙搬貨、搬木頭、抓魚等，這次晚宴主軸是競標跟明星玩遊戲的資格，他笑說自己多少錢被「得標」不重要，能做到愛心才是重點。

鄭人碩大方隨和，這次明明是「被競標」，還自己喊加碼，幾乎是有求必應，他說私下若遇到粉絲，只要不是工作狀態，大部分提出的要求都可以配合，當然也遇過狂粉，曾有粉絲主動邀請他回家，還附上自家地址、鑰匙、地契，讓他相當傻眼，婉拒告訴對方說：「自己留著就好。」

鄭人碩也分享目前最新的工作計畫，他最近有兩部電影在籌備中，幾個月前還遭逢人生最直接被打槍的經驗，那時他去見1位導演，兩人還沒討論到角色跟戲，導演就對他說：「你是不是就是擅長演某某類型的電影。」表明鄭人碩戲路、演法有侷限，便沒再聊下去，直接果斷地打槍，讓鄭人碩在意到不行。

活動現場，鄭人碩最終被20萬「得標」，他上台跟來賓互動，玩擲球的遊戲，王晴也上台獻唱1曲，並跟來賓玩韓夯劇《魷魚遊戲》中的椪糖遊戲，梁瀚名則是玩爆氣球、比腕力。