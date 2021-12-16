配合數位金融創新轉型，兆豐銀行近年積極佈局供應鏈融資，也宣布將與台電共同合作，成為首家簽署供應鏈融資合作備忘錄的公股行庫，透過系統介接共享資訊，不但可以大幅減少書面及人工作業，提供台灣中小企業更靈活及更可靠的資金支持，更可以幫助中小企業活絡金流，強化供應鏈穩定度，具體展現ESG融資影響力。

兆豐銀行透過此次與台電簽署供應鏈融資合作備忘錄，不僅強化雙方夥伴關係，協助台電發揚「以友善環境及合理成本，提供社會多元發展所需的穩定電力」之企業使命；同時也強化對中小企業客群的經營，協助過往因財務資訊難以掌握，徵信成本過高，較難取得銀行支持的中小企業有機會順利融資。

兆豐董事長張兆順表示，兆豐銀行以線上化、場景化、資料化的方式來重新定義和改造供應鏈金融，滿足中小企業資金即時流動的高度需求，更希望開創銀行、台電與客戶三贏的勝局。而本次與台電合作也充份展現兆豐積極關懷、即時掌握融資訊息，力挺台灣中小企業，不讓疫情衝擊阻斷企業成長，營造共榮互利的生態，為台灣續創榮景。