和碩董事長童子賢在先進車用技術協會成立大會時表示，電動車的商機源頭正是防止城市污染、避免妨礙國民健康的思維，在安全的、人民能夠接受的核電問世前，天然氣是當前的乾淨能源，用天然氣發電可以比燃煤發電大幅改善空污，只是政府要想辦法克服藻礁三接問題，他呼籲台灣的電費宜調漲，並且淘汰燃煤發電、代之以天然氣發電。

童子賢表示，先進國家已認知科技不止要促進產業發展、經濟成長，也有能力肩負起防止地球暖化、空氣污染、極端氣候產生超級水患、超級颶風龍捲風的責任，因此當前產業發展開始著重綠色經濟、循環經濟，電動車正是因應趨勢而誕生的產業，而且是電動車產值很高，預估至2035年電動車產值有機會贏過PC與半導體好幾倍，正是台灣ITC產業轉型跨足汽車產業的好機會。

而在與發電相關的公投議題上，童子賢則認為，市民日常生活要用電，電動車蓬勃發展的前提之一是大量的電，半導體產業更是需要用到高品質穩定的電，最理想的發電來源是現有的「乾淨能源」天然氣，比起燃煤發電除了排放二氧化碳之外，還會產生硫化物、PM10與PM2.5懸浮微粒、煤灰等有害物質，用天然氣發電只有排放二氧化碳、甲烷，比燃煤發電大幅改善空污。

童子賢進一步表示，最近因為公投而把能源議題搞到類似政黨對決，會壓縮理性探討空間，首先台灣是能源進口國，台灣電費應該漲價。其次天然氣發電成本比較高，可是比煤炭發電污染少、危害健康少，人民健康第一、成本其次，未來應該逐步淘汰燃煤發電機，代之以天然氣發電才是正確的作法，而且新加坡、加拿大、英國、美國都是往這個趨勢在走，他認為台灣的發電可以取法新加坡的經驗。新加坡已經壓低燃煤發電到1.6％、天然氣發電佔90％。