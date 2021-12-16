新北市五股區便利超商ATM搶案，警方在案發後兩個多小時迅速逮捕3嫌破案，案情15日晚間出現大逆轉，警方復原相關人員手機通信內容時，赫然發現1名蔡姓保全，內神通外鬼，與3嫌共謀犯下強盜案，蔡姓保全被逮後還嗆「我就是想要犯一次案」，新北地檢署今依強盜罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

檢方昨日將主嫌劉男以涉犯重罪，且有逃亡、串證之虞聲押禁見獲准；46歲共犯林嫌3萬元交保，16歲少年移送少年法庭審理。

警方調查，劉嫌等3人，14日趁2名保全員與1名工程師進入超商ATM補鈔時，拿出手槍，短短2分鐘搶走121萬多元現鈔後逃逸，警方在案發後2個多小時，在三峽老街附近逮獲3嫌，而後調閱監視器畫面，發現3人提早7分鐘到場等候，懷疑有人通風報信，將2名保全與工程師手機數位建檔，數位建檔還原蔡姓保全手機內容，赫見他與劉男案發前密集通訊。

進一步釐清下發現，涉案19歲蔡姓保全與劉姓主嫌是十多年朋友，劉因找不到工作，上月向蔡透露經濟拮据，謀畫搶案。蔡嫌上月通過保全公司面試，11月26日開始上班，便將每日運鈔路線告知劉，雙方多次以通訊軟體聯繫策畫，最後選定人煙稀少的五股超商下手。