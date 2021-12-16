線上影片串流巨擘網飛（Netflix）大幅調降印度月費，最低每月只要1.95美元，目的是吸引更多用戶，並迎戰對手亞馬遜和迪士尼。

網飛的印度內容副總裁舍吉爾（Monika Shergill）透過部落格表示，網飛將印度市場的基本方案月費大砍六成，降至199盧比（約2.61美元）。費率最低、只能在行動裝置欣賞影片的方案，月費降至1.95美元，而最貴的方案月費也減至8.51美元。

舍吉爾並未說明調降月費的原因，但網飛發言人表示，降價能讓更多印度消費者使用網飛的服務，同時強調網飛持續重金投資印度市場的內容。

自網飛2016年進軍印度市場以來，便持續調整策略。網飛初入印度鎖定的是較富裕的消費者，月費7.5美元起跳。

分析師表示，調降月費將能提升網飛的競爭力，網飛的月費長久以來一直高於競爭對手。網飛與對手竭盡全力豐富內容，提供體育和眾多本地語言的節目，目的是在這個全球最大的數位處女地稱王。

儘管網飛大幅砍價，但月費仍高於競爭對手，亞馬遜Prime Video月費只要1.17美元，而Disney+ Hotstar月費甚至只要55美分。

根據顧問公司Media Partners Asia數據，網飛在印度擁有約500萬名用戶，遠遠低於亞馬遜Prime Video的1900萬人，以及Disney+ Hotstar的4600萬人。

網飛執行長哈斯汀（Reed Hastings）2018年在商業會議被問到，網飛未來幾年的新用戶來源時，他回答：「下一個1億用戶來自印度。」

網飛將印度視為重要的潛在成長市場，但該公司在印度的表現落後於亞馬遜和迪士尼，不論是用戶數還是本地內容方面。

儘管如此，Media Partners Asia主管柯托（Vivek Couto）強調，網飛在澳洲與韓國等其他亞太市場仍是串流龍頭。