行駛於鹿麻產車站到竹崎車站間的阿里山林鐵。（賴國華提供／張亦惠嘉縣傳真）

為慶祝林鐵通車109年，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月24日舉辦周年慶動，因林鐵竹崎車站整修工程11月底完工，林鐵及文資處首次將主場活動移至竹崎車站舉行，並將在當天開行國寶級蒸汽火車SL-25「崎．有囍事」主題列車，明天上午開放訂票。

竹崎車站1954年興建完成，是典型的日式木造車站，經過多年風吹日曬雨淋，林鐵及文資處去年發現車站本體地基沉陷、屋架受蟲蛀損壞嚴重，全面檢視木件分級及抽換分類，去年8月20開始整修，11月底完工，總經費1900萬元。

林鐵及文資處處長黃妙修表示，竹崎車站是林業鐵路登山起點，更是早期竹崎進入嘉義的重要門戶，除車站本體整修外，針對周邊場域也進行改善，例如，在加煤台原址重設觀景平台，並於單側留設平台作為煤炭放置使用，讓民眾能觀賞三角線車頭調度作業，另，利用國產竹材特性，將「共生」、「竹軒．天井」兩座竹構作品融入竹崎車站，為車站老靈魂注入新思維。

林鐵及文資處12月24日當天推出「崎．有囍事」主題列車，百年蒸汽火車SL-25將自北門起駛，帶遊客前往竹崎車站，當天乘客可搭火車繞三角線調頭轉向，林鐵火車供載貨列車使用的地磅站也開放遊客親自體驗秤重。

黃妙修表示，為讓遊客深入了解竹崎，品嘗竹崎在地美味食材，餐點特別準備特色小吃，如水晶餃、油飯、時蔬、牛奶麻糬等，充滿古早味的懷舊美食，「崎．有囍事」主題列車僅有12月24日1梯次，限額60位，12月17日上午10時開放網路訂票。