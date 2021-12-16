高雄鳳山某私立幼兒園傳出無預警砍班，竟以在聯絡簿貼通知單的方式告知家長，由於班級教室要整修，該班收托學生僅至明年1月31日，要求園內荷花班中班學生轉至其他幼兒園就讀，家長收到通知後極為不滿，認為園方以「教室整修」作為砍班理由相當不合理，希望園方誠實給予合理解釋。

據了解，今年11月底園長跟荷花班老師爆出勞資糾紛，園方12月初召開班親會與家長告知教師異動事宜，但並未談論到任何縮班情事，直到12月10日家長才在學生聯絡簿上看到寫有「因本園荷花班教室要整修，本班幼生將收托至本學期2021年1月31日止，鄰近2幼兒園皆尚有名額，本園可協助安置就讀」的通知單。

家長質疑，因為「教室整修」而砍班的理由真的太扯，且學校如有學生超收問題，需有縮班的動作，不是應該從新生入學時有所管制，為何會在學期中從中班舊生下手？要是當時學生小班升中班上學期要大家另外去找學校就算了，現在都中班下學期了，要家長臨時去哪找適合孩子的幼稚園？許多家長都認為學校如此作為，根本是在剝奪孩子讀書學習的權利。

家長表示，無論是超收問題或是園內發生勞資問題所引起，反正這所幼兒園是絕對不會待了，但只希望園方要誠實面對過錯，並不是隱瞞實情，以「教室整修」的荒謬理由縮班讓大家都無法接受，這只是讓孩子們和家長陪葬在園方的謊言之中。

高市府教育局證實，園方勞資糾紛及超收問題都是事實，按照規定該園的空間無法容納那麼多幼兒，但園方自行將大教室隔成小空間又超收學生已經嚴重違法，其實早在10月接獲陳情後，就已經到幼兒園了解狀況，也針對違規超收學生開罰，並要求園方改善，但園方卻一拖再拖遲遲沒有動作，直到教育局下通牒，園方才以「教室整修」的名義臨時通知家長縮班，才會讓家長如此不滿。

高市府教育局怒批，園方面對違法超收問題，根本沒有誠實向家長說明，且除了超收問題以外，教育局也發現園方還有許多違規事項，目前已經發文向園方告知，必須誠實告知家長離園理由並提交安置計畫至教育局，否則將對幼兒園加重懲處。

對此，幼兒園以負責人不在為由，拒絕回應任何相關問題。