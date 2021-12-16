鄭容和被張娜拉大讚是很會背劇本的演員。（八大提供）

張娜拉在主演《大發不動產》中飾演不動產社長兼驅魔師，迷上電視購物，常會看著電視瘋狂下訂，被問及私下是否也有過瘋狂購物經驗？張娜拉自曝除了工作外，因為私下的個性較優柔寡斷，買東西也會猶豫很久，張娜拉表示：「想買什麼的話，真的會看了上百、上千款才決定，就連叫外賣也是，常常會一直看，看到最後還是決定不了就作罷。」

張娜拉在劇中意外碰見利用冤魂來賺錢的騙子鄭容和，2人在陰錯陽差之下開始合作，進而展開一連串靈異奇幻故事，提及與對方合作感想；鄭容和形容張娜拉是「稱讚型」的前輩，感謝說道：「張娜拉幫助我很多，是會讓人很放鬆的類型 ，像有時我覺得這樣演是對的，有的人就會直接說『不是這樣演』，但張娜拉卻是鼓勵我說『再試試看』，也因此增加了我的信心」。接著張娜拉也稱讚鄭容和是「很會背（劇本）」的演員，「拍攝現場鄭容和都不會拿著劇本，卻從來沒有因為想不起台詞而說錯過，我都覺得他是天才」。

而該劇27日起，每晚10點將在八大綜合台，下週一（20日）晚間7點她將親自現身八大電視官方IG（gtv_official_tw），進行首度的跨海直播，在線上和粉絲零距離互動。消息一曝光，讓粉絲直呼期待當日與張娜拉的空中相會，活動詳情請見八大電視官方FB、IG粉絲專頁。