PChome網路家庭董事長詹宏志日前意外捲入林秉樞對立委高嘉瑜施暴的紛爭，曾送狀元餅給林秉樞也成了事件的插曲；詹宏志今透過PChome內部訊息坦言「識人不明」，信中表示「對呀！我為什麼送餅給壞人，卻沒送餅給自己的同事呢？」，因此，買了他最愛的750公克的大餅，拿到辦公室請PChome同仁吃，並在信中再次向大家致歉。

林秉樞向高嘉瑜施暴，擔心東窗事發，遭爆曾打電話給總統府國策顧問的詹宏志，希望透過詹宏志的人脈向媒體關說，而詹宏志曾送狀元餅給林秉樞的互動因而曝光，由於事件愈演愈烈，詹宏志還因此請辭國策顧問。

詹宏志信中首先坦言「識人不明」，才捲進巨大風暴，讓同仁工作努力被模糊，「我真的覺得很抱歉」。

詹宏志說，正當他心情沮喪之際，在擁擠的電梯裡，聽到同事幫他打氣，「老闆加油！」，卻也有一個頑皮的聲音，「老闆，我們為什麼沒有餅？」大家的溫情他很感激，卻也提醒了他，「對啊！我為什麼送餅給壞人，卻沒送給自己的同仁？」

江湖雖然險惡，但無辜的狀元餅真的很好吃。所以買了最鍾情的大餅來分送同仁們，再次跟大家致歉，也謝謝大家的安慰與支持。