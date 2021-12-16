名醫孔繁錦曾參加益智節目《金頭腦》獲總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，去年還曾因禁止口罩出口政策，批行政院長蘇貞昌是「短視政客」。如今孔繁錦卻爆出在診間性侵、性騷擾2名女病患，將手伸進女病患內褲，還問「那你有感覺我喜歡你嗎」，到案卻矢口否認犯行，甚至訊後狂打電話給報案的女病患。新北地檢署近日偵結，痛批孔男「飾詞狡辯、態度不佳」，除了依妨害性自主起訴外，也建請法院從重量刑。

孔繁錦是孔子74代子孫，因參加益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」；也曾與兒子孔祥瑄參加《17好聰明》，第一次上節目，就贏得10萬及線上存活網友10萬，是節目最高額獎金。

去年初政府禁止口罩出口，藝人范瑋琪在私人臉書痛批這項政策遭外界砲轟，她事後發文道歉，孔繁錦轉貼范瑋琪道歉新聞，並說：「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」。之後疫情越演越烈，口罩「一罩難求」，網友點名孔是不是欠蘇一個道歉？孔堅持「管制口罩本身沒有錯，錯的是說的方式與時機」，還說「由行政首長高調貼fb，選在武漢封城的那一刻，顯然這話衝著中國大陸，司馬昭之心，路人皆知。」，連兒子孔祥瑄也忍不住嗆老爸「死不認錯」。

檢察官在起訴書指出，孔繁錦今年4月16日在三重身心科診所看診時，曾要求護理師將一名女病患帶至其他診間休息，隨後趁著對方閉目養神之際，將診間門鎖上，親吻女病患額頭，並將對方裙子掀起，觸摸、親吻其臀部，期間女病患不斷拒絕、閃躲，但孔繁錦仍不罷休，將女病患翻身壓制，並用手指性侵得逞。

未料事發約2周後，孔繁錦又對另名女病患伸出狼爪，他以檢查背部痘痘為由，將額頭貼在女病患背上，並說道「那你有感覺我喜歡你嗎」，隨後伸手觸摸對方腹部，並將手伸進褲頭，以此性騷擾女病患。

2名女病患事後報警求助，孔繁錦仍不斷傳訊給對方道歉稱「以後不會不敢不能再犯」，並當面向對方稱「當然後悔，也一直道歉了呀」，不過孔繁錦到案後卻矢口否認，檢方後續依據被害人出示的對話內容、驗傷單、急性創傷症候群等就醫紀錄，認為孔繁錦確實有性騷擾、性侵對方一事，並依強制性交、乘機性騷擾等罪嫌起訴，且由於孔男犯後態度不佳、飾詞狡辯，因此建請法院重量刑，以資儆懲。