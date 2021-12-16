近來餐飲業陸續喊漲，銅板美食越來越少，一名網友PO出罕見澎湃的便當菜色，直呼「這樣才80元，真不知道老闆賺什麼」，並表示公司已經訂了二個月，形容打開每天送來的便當時，很像開獎一樣令人期待，從照片可見，便當菜色直逼「年菜等級」，貼文曝光後讓一堆網友暴動，紛紛跪求便當店地址。

這名網友今(16)日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO照表示，每天上午11:30，公司同事就開始在討論，不知道今天的便當又有什麼好料，更誇張的是，12點鐘一響，就好像百貨公司週年慶一樣，同事會一窩蜂的跑去看便當菜色。

網友PO出雙主菜便當。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

網友PO出80元的超澎湃便當菜色。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

原PO指出，他人生活到快40歲了，頭一次吃到雙主餐才80元的便當，裡面有雞腿加日式醬燒鰻魚，直呼就算去7-11或全家買微波便當，也沒看過那麼便宜的，配菜不是白蝦就是鮮蚵豆腐，甚至還有九孔鮑魚，而且第一次吃到蒸蛋鮭魚卵或蒸蛋蝦卵。

原PO還說，很感謝公司老闆將餐費提升到80元，讓他們每天都很期待這家無菜單料理的便當，不只主餐很強，配菜更絕，大讚很少見到便當裡有海鮮配菜的才賣80元，覺得真的很平民價，而且深知基層百姓賺錢辛苦。

照片曝光後，瞬間吸引近3千人按讚，網友紛紛回應「好便宜喔」、「哇~在哪裡呀」、「打敗多少人的便當！老闆佛心來的」、「這價格應該在南部吧」、「好佛心，這在哪裡啊？！」、「請問便當店電話」、「看了好想吃」、「快告訴我店名跟住址，敲碗ing」、「求店名」、「真的問電話， 我們天天叫便當」。