12月21日就是冬至，每到冬至大家都會團圓一起吃湯圓，已經有不少人開始準備了各種口味的湯圓。有網友分享一張照片，他煮了芝麻湯圓，但每一顆都破掉了，芝麻內餡全跑出來，像蛤蜊吐沙後的模樣，讓他非常無奈，「湯圓煮到會吐沙是正常的嗎？」貼文笑翻眾人，網友還配合回應「你煮之前沒有泡鹽水嗎？」。

一名網友14日在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，原PO煮了整盤的芝麻湯圓，原本應該要呈現渾圓飽滿的樣子，結果全部都破掉了，每一顆都扁掉還黏在一起，芝麻內餡也流得到處都是，原PO尷尬詢問：「湯圓煮到會吐沙是正常的嗎？」。

這篇貼文意外引起熱烈迴響，大家紛紛開玩笑留言，「要先放在冷水裡吐沙一小時，哪家店買的啊？老闆沒說嗎？」、「你煮之前沒有泡鹽水讓牠們吐沙嗎？」、「要先拿牙籤去腸泥啦」、「一樣都是煮湯圓，為什麼你的就有包蛤蜊？」、「那花生的不就是玩泥巴」、「念在你有創意，再煮一盒吧」、「剛開始煮白蛤蜊都是這樣」。

不過也有網友熱心教學，「煮到微澎起就可關火了」、「冷凍放太久會裂開，再去煮就容易破」、「要記得適時攪拌，才不會黏在鍋底而破掉」。有內行人透露煮湯圓避免破掉的技巧，首先把水煮到溫熱後就可以下湯圓，水滾三分鐘後再加入少許冷水，重複加兩次冷水，一定要用小火才能煮出超漂亮的湯圓。