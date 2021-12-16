東諺(左起)、孫協志、峮峮、陽帆、白冰冰、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、王仁甫、阿文今錄除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》。（粘耿豪攝）

《飢餓遊戲》主持群孫協志(左起)、峮峮、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、王仁甫錄除夕特別節目。（粘耿豪攝）

去年中視除夕特別節目開出亮眼成績，廣受好評，今年為了陪伴觀眾歡喜迎新年，再度精心自製大型除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》，邀請台內招牌節目《我愛冰冰Show》主持人白冰冰、陽帆、台一線，與《飢餓遊戲》孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮共同主持，黃金陣容一字排開，另外還有超過30位的藝人參與錄影，看點滿滿。

中視《虎虎生風旺旺年》於今(16日)進棚錄製，卡司包括葉啟田、楊繡惠、白雲、蔡佳麟、曾昱嘉、方順吉、葉諾帆、曾治豪、彭正、高佳群、黑旋風(杜家慶、杜紹穎)、郭婷筠、蔡家蓁、蘇宥蓉、張文綺、秀蘭瑪雅、吳美玲、談詩玲、許志豪、李子森、陳孟賢、陳昭瑋、吳勇濱、曾瑋中、陳思瑋、林俊吉、杜忻恬、陳怡婷、甲子慧、吳申梅、張涵雅、戴梅君、王瑞霞等。除了有寶島歌王大咖秀，主持群也有備而來，孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮甫推出《飢餓遊戲》紀念單曲，五人將在節目中首度合體演唱，孫協志表示：「和大家一起排練完成作品，就有種40幾歲還組新團的感覺。」當被媒體問到像是回到以前5566的感覺嗎？許孟哲笑說：「56不是這種感覺。」因為以前的訓練實在太辛苦，孫協志打趣說：「那感覺比較像地獄。」

為了除夕特別節目，主持人白冰冰有備而來，一身華麗秀服登場展現天后氣勢，宛如媽祖出巡，頭頂6公斤的金色后冠，氣場強大。去年除夕特別節目，主持群中白冰冰以一女搭6男，但今年則加入兩位飢餓女神一起同樂，白冰冰笑說：「今年畫面真漂亮，多了兩朵鮮花。」陽帆則透露：「跟往年的心情完全不同。」他曾和「豆花妹」蔡黃汝一起主持節目，所以完全不陌生，對峮峮的陽光舞蹈他也印象深刻，「有了兩位女生加入《飢餓遊戲》一定讓三位男生更加熱情。」對這點王仁甫也很認同：「因為男生就會拚得你死我活，有了女生之後，我們就想說對她們盡量憐香惜玉一點。」峮峮一聽馬上反駁：「哪有！」豆花妹也搭腔：「我好像覺得沒有欸！」除夕特別節目整整七大豪華歌舞秀，加上趣味的遊戲環節，保證吸睛。

中視董事長胡雪珠今(16日)也特地進棚為演藝人員及幕後團隊加油打氣，並與主持群和所有藝人一起啟動「發財蛋糕」，還有鈔票槍，棚內頓時下起壯觀的鈔票雨，帶來滿滿的「富」能量。中視《我愛冰冰Show》開播後佳評如潮，這次結合《飢餓遊戲》實境遊戲組成堅強的9人主持陣容，還廣邀超過30位藝人連番上場，展現豪華歌舞秀，絕無冷場的除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》從除夕夜(1／31)晚間8點開始，一連播出4小時。