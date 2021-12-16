韓國男團「WINNER」成員宋旻浩（MINO）發行第3張個人專輯《TO INFINITY》，先前公司YG娛樂表示，宋旻浩的本體就是這張專輯，表現出對他回歸的自信。宋旻浩也說所有的曲目融合了自己本人特有的嘻哈SWAG，性感的氛圍、實驗性的聲音，這張專輯整體上是「城市牛仔」的概念，並稱這是特別可愛的1張專輯，為了要展現電子的感覺，還在曲名上加入表情符號，愉快地表現。

充滿熱情歌詞的主打歌〈탕!♡ （TANG!♡）〉，公開後就穩居國內外主要音源榜前幾位，再次印證了參與作詞作曲編曲宋旻浩的實力。而他也邀請《新西遊記》成員殷志源、安宰賢、P.O及「WINNER」隊長姜昇潤等人搶先試聽，並拍下他們的反應，結果殷志源一得知歌名，立刻想到姜鎬童之前在節目中的經典笑梗，直呼：「啊～就是那個『章鱼Tang Tang Tang』！」讓一旁的姜昇潤忍不住笑翻。

宋旻浩發行第3張個人專輯《TO INFINITY》。（Applewood提供）

他近日除了發行新專輯及舉辦個人演唱會外，還在《Show Me The Money 10》、《Sing Again 2》分別擔任評審和老師。此外他也將首度以演員身分進軍戲劇界，參與劉亞仁主演Netflix電影《首爾大作戰》，行程滿檔。宋旻浩的正規3輯12月14日正式發行，在APPLEWOOD官網購買者即有機會可獲得與宋旻浩視訊通話、簽名拍立得、簽名專輯等福利的機會，還有多項獨家未公開好禮，更多活動詳情請洽詢APPLEWOOD Creative官方網站。