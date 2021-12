韓國男團「WINNER」成員宋旻浩(MINO)發行第3張個人專輯《TO INFINITY》,先前公司YG娛樂表示,宋旻浩的本體就是這張專輯,表現出對他回歸的自信。宋旻浩也說所有的曲目融合了自己本人特有的嘻哈SWAG,性感的氛圍、實驗性的聲音,這張專輯整體上是「城市牛仔」的概念,並稱這是特別可愛的1張專輯,為了要展現電子的感覺,還在曲名上加入表情符號,愉快地表現。

充滿熱情歌詞的主打歌〈탕!♡ (TANG!♡)〉,公開後就穩居國內外主要音源榜前幾位,再次印證了參與作詞作曲編曲宋旻浩的實力。而他也邀請《新西遊記》成員殷志源、安宰賢、P.O及「WINNER」隊長姜昇潤等人搶先試聽,並拍下他們的反應,結果殷志源一得知歌名,立刻想到姜鎬童之前在節目中的經典笑梗,直呼:「啊~就是那個『章鱼Tang Tang Tang』!」讓一旁的姜昇潤忍不住笑翻。

宋旻浩發行第3張個人專輯《TO INFINITY》。(Applewood提供)

他近日除了發行新專輯及舉辦個人演唱會外,還在《Show Me The Money 10》、《Sing Again 2》分別擔任評審和老師。此外他也將首度以演員身分進軍戲劇界,參與劉亞仁主演Netflix電影《首爾大作戰》,行程滿檔。宋旻浩的正規3輯12月14日正式發行,在APPLEWOOD官網購買者即有機會可獲得與宋旻浩視訊通話、簽名拍立得、簽名專輯等福利的機會,還有多項獨家未公開好禮,更多活動詳情請洽詢APPLEWOOD Creative官方網站。