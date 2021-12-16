54歲藝人秦偉2016年被造型師揭露性侵惡行，2020年4月最高法院針對其性侵二女案件各判4年徒刑，共計8年定讞，之後自南投看守所被移送台中監獄服刑；豈料，秦偉才坐牢1年8個月，退休警官爸秦元昌昨（15）日在彰化基督教醫院病逝，享壽89歲，過去他曾任草屯分局長。

秦偉2016年被女造型師指控，2010年7月邀她到北市信義區的住處做造型，在她到房間挑衣服時將她壓制在床上，儘管女方堅決抵抗拒絕，他卻說「不要就是要」加以性侵；之後又有一名女編劇跳出來控訴，到秦偉家討論劇本被脫褲性侵；更有女粉絲出面說秦偉利用臉書訊息，誘騙她回家性侵。

在3名女子指控後，耗時4年多，秦偉最終被判處8年徒刑定讞，他申請在戶籍地在南投發監後，2020年4月14日自南投看守所被移送台中監獄服刑；據《ETtoday新聞雲》報導指出，秦偉服刑才1年8個月，他的退休警官爸秦元昌傳出昨（15）日於彰化基督教醫院病逝，享壽89歲，目前大體已移送南投縣立殯儀館。

而秦偉爸爸秦元昌是退休警官，在民國67年至70年間曾擔任第12任草屯分局長，退休後還是一名業餘書法家；在許雪姬發行的著作《獄外之囚：白色恐怖受難者女性家屬訪問紀錄》中，白色恐怖受難者高一生兒子高英傑口述歷史，提到高一生被捕時，三姊夫就是秦元昌，但兩人後來離婚。