美國勞工部周四(16日)公布，美國聯準會(Fed)在今年最後一次利率決策會議宣布加快縮減購債計畫(Taper)，從每個月150億美元規模上調至300億美元，明年1月的購債規模達600億美元，市場在不確定因素消逝後觸底反彈，盤前道瓊期指漲逾100點。美股周四開盤上漲超過160點，特斯拉股價上漲逾1%，科技股表現普遍疲弱。

截至台灣時間16日晚間10點40分，道瓊工業平均指數上漲111.95點或0.31%、暫報36039.38點；標普500指數上漲10.96點或0.23%、暫報4720.81點；那斯達克指數上漲6.70點或0.04%、暫報15572.28點；費城半導體指數下跌11.93點或0.30%、暫報3,922.53點。

5大科技巨頭股價，電動車大廠特斯拉股價上漲0.92%、暫報984.97美元。NVIDIA股價上漲0.46%、暫報305.98美元；AMD股價下跌0.75%、暫報145.40美元；英特爾上漲0.63%、暫報50.99美元；高通下跌0.55%、暫報188.24美元。

台積電ADR股價上漲0.15%、暫報120.68美元；聯電ADR股價下跌0.70%、暫報11.38美元。

美國勞工部周四報告稱，上周初領失業金人數高於市場預期，此前曾觸及 1969 年以來的最低水平。截至 12 月 11 日當週，上周初領失業金人數20.6萬人。續領失業金人數減少下降至 184.5 萬人，為 2020 年 3 月 14 日以來的最低水平。

英國央行意外宣布升息，利率從歷史低點0.1%上調0.15個百分點、至0.25%，11月消費者物價指數（CPI）年增5.1％，創下10年新高，若英國央行不緊縮貨幣政策，將導致平均通膨目標難以維持在2%。歐洲央行則是宣布利率維持不變，重申 PEPP 如期於明年 3 月結束，明年 Q2、Q3還有可能擴大常規購債規模。