四大公投案即將於18日投票，根據TVBS最新民調顯示，「反萊豬」公投有46%的受訪者會投票同意禁止進口，高於不同意禁止的37%，相較於本月6日的調查結果，會投同意票的降低9個百分點。前民進黨立委郭正亮發現萊豬民調才10天就變化劇烈，媒體人黃揚明分析指出，同意萊豬的支持度第一次沒有過5成，民進黨5800萬特別預算宣傳公投，真的有用。另外，從趨勢來看，林秉樞效應中止，民進黨仍不斷持續加碼，這周則打恐嚇牌。

黃揚明16日在中天政論節目《正常發揮》中表示，萊豬最新民調，雙方差距不到10％，同意萊豬的支持度第一次沒有過5成，看來民進黨5800萬特別預算宣傳公投，真的有用。如果萊豬民調46％比37％，是不會過的，如果反萊豬不通過，基本上，沒有一個公投會過。

針對萊豬民調，郭正亮表示，同一家做的民調，10天前是55％比33％，10天前是差22％，現在卻差9％。

黃揚明接著表示，從趨勢來看，林秉樞效應中止，因為民進黨不斷持續加碼，這個禮拜則在打恐嚇牌，就是你們如果不投票，美國就會對我們怎麼樣，還有如果你們不投不同意票，CPTPP進不了。這就像林秉樞的風格，我們叫「渣男風格」，也就是跟你講一大堆，做得到卻做不到，不重要；等你們把票給我，我過關了，我再來對付你們。

黃揚明認為，這次公投結果，即使只有反萊豬過關，或是都不過，全民共同承擔，民進黨大勝、開心，然後行政院長蘇昌做到明年，總統蔡英文爽爽過，就會變成這樣的一個態勢，沒有監督的力量了。