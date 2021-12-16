張書偉、黃文星挑戰坐大怒神。（民視提供）

張書偉、黃文星開心到遊樂園出外景。（民視提供）

黃文星與張書偉在民視八點檔《黃金歲月》為重溫小時候時光，化解長大後誤會，特別到知名遊樂園六福村拍攝，吸引大批遊客圍觀，現場兩人頓時成人形立牌，趁空檔開放合影滿足現場影迷的心。

黃文星表示拍攝當天天氣很好，所以大家拍攝很順利，只是他苦笑說「遊樂園通常是要跟妹子來，結果劇情竟然是跟張書偉一起」，張書偉說而且他們兩位都有懼高症，根本不敢坐雲霄飛車，為了演出只好硬著頭皮上，幸好導演速度很快，沒有讓他們受苦太久。

另外一位演員邱子芯得知兩位男生不敢搭刺激的遊樂設施，當場答應陪他們搭乘，讓他們直誇讚邱子芯超有義氣，她說真的很喜歡玩刺激的設施，真的很舒壓，而且難得可以趁拍戲空檔到遊樂園遊玩。

黃文星說他們除了坐雲霄飛車，還有搭大怒神以及海盜船，把遊樂園的刺激設施幾乎都坐一輪，真的很刺激，而且在海盜船坐完一次之後，他就覺得頭暈想吐，笑說如果導演還說再來一次，他可能會直接化身成空中噴泉。張書偉則補充說這次來遊樂園竟然不是談戀愛，而是跟兄弟談心，真的很特別。