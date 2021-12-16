何詩蓓在阿拉伯聯合大公國阿布達比世界短道游泳錦標賽200米自由式決賽，游出1分50.31秒封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。賽後受訪時她說：「好開心，不能形容，我很興奮終於做到。我成為香港首個世界冠軍，以及世界紀錄。」

香港01報導，東京奧運兩銀女飛魚何詩蓓，上月底已游出1分50.65秒的新200米亞洲紀錄，距離瑞典名將絲祖唐保持的世界紀錄，只差0.22秒。16日她在女子200米自由泳初賽游出1分52.86秒，以首名晉級。

據何詩蓓水準，初賽明顯留力，因此預料她將在決賽大爆發。不出所料，決賽在第5線出擊的她，由頭帶到尾，未入中段已經帶出，並且一度領先世界紀錄分段約0.6秒。她在最後一段極力挑戰世界紀錄，最終游出1分50.31秒首名觸池。

何詩蓓不但取下生涯首個世界冠軍，所造出的時間也打破了絲祖唐保持的世界紀錄0.12秒。何詩蓓上岸後立即受訪，達成目標，相當欣喜：「好開心，不能形容，我很興奮終於做到。我成為香港首個世界冠軍，以及世界紀錄。」

不論接下來的100自及400自是勝是負，這一世界紀錄已締造歷史，何詩蓓為香港游泳史寫下輝煌的新一頁。