童星出生的蔡燦得，甜美形象深植人心，46歲仍保持凍齡外貌，而她和導演男友陳家俊愛情長跑16年，卻始終不婚不生，她也曾在節目吐露過心聲。

5歲就出道的蔡燦得，已經出道40年，但她依舊維持甜美外表，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，近日她在社群曬出近照，皮膚緊緻無瑕疵，46歲仍像20幾歲的少女，令網友驚艷不已。

過去被定型乖乖女的蔡燦得，「甜心寶貝」形象深植人心，但她坦言不想再當小甜甜，但又怕失去疼愛、被人討厭，所以只能提醒自己要微笑、迎合，但這也讓她一度陷入低潮，很長一段時間有嚴重社交恐慌症，也不想出門工作，直到她在舞台劇，才重新找回自己。

而她和導演男友交往多年感情依舊甜蜜恩愛，但始終「不婚不生」，她也曾在節目吐露，因為她不喜歡分享生活空間，很需要自己的角落，所以她沒辦法跟人家同住太長的時間，即便是親生媽媽。

蔡燦得也透露和男友同住或出國旅行，三天兩夜已經是極限，本來男友一開始無法理解，直到透過溝通，找出最適合的相處方式，目前就照現況開心過下去。

蔡燦得也表示沒有排斥婚姻，但她只是不希望哪天不想要這種生活，卻要拿著一張紙去要求對方簽名(離婚)，但對方明明沒有任何錯，她認為「婚姻就是一種責任」，既然要結婚，就要負責。