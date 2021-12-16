英國央行英格蘭銀行今天意外決議，將基準利率由空前低點0.10%調高至0.25%，以尋求對抗高居10年頂峰的通貨膨脹。這也讓英國成為COVID-19疫情爆發後全球首個主要國家升息。

路透社報導，大多數經濟學家原本預期，由於英國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例再度激增，英格蘭銀行（Bank of England）貨幣政策委員會會將銀行貼現率維持在0.10%。

法新社報導，根據英銀聲明，貨幣政策委員會以8票贊成1票反對，同意進行3年多來首次升息行動；但全體委員決定維持現有量化寬鬆（QE）振興措施。

消息傳出後，英鎊兌美元匯價勁揚0.75美分，來到11月30日以來最高價。對利率敏感的2年期英國公債殖利率也應聲揚升逾7個基點至0.56%，創本月1日以來新高。

英國昨天才公布，11月通貨膨脹率已達到5.1%，比英銀目標2.0%高出一倍多。英銀指出，先進經濟體的通膨已紛紛超出預期；且英銀預估，英國通貨膨脹率將在明年4月達到6%，是央行目標的3倍，歸咎於躉售汽油價格大漲。

英銀表示，為了讓物價漲幅朝官方目標回落，決策官員認為升息「有其必要性」。「委員會持續判定，中期通膨展望有雙面風險。為了持久達到2%的通膨目標，很可能有必要在預測時期內稍微緊縮貨幣政策。」

不過另一方面，英銀將本月和明年第一季英國經濟成長率預估下調，因考量到COVID-19的Omicron變異病毒株擴散。

英銀決策委員一致同意，將收購公債措施目標規模維持在8750億英鎊；英銀另買進價值200億英鎊的企業債券。

聲明透露：「儘管11月設定的緊縮條件已達到，鑒於疫情發展相關不確定性，這場會議所做的決定是經過仔細平衡。」