台語小天王許富凱昨（16）日身著黑色、深藍拼接西裝套裝，受邀觀賞Daniel Wong 2021秋冬系列「魔鏡Wild Reflection」，自曝家住Daniel Wong旗艦店附近，笑說每次回家前都會先繞去看看有什麼好貨，「我蠻喜歡紫色的，這次紫色系列其實我都蠻喜歡的，而且其實我覺得女裝也可以試試看，看起來蠻時髦的。」對時尚十分感興趣的他，在日留學期間也花費不少服裝費，每月花費上千元在購買日本、歐美各式時裝雜誌，不過談到走秀他笑說「我還是先坐在台下好好看秀好了，因為沒有經驗拉！」

孫盛希 、品牌設計師Daniel Wong、Hush（左起）合照。（Daniel Wong 提供）

金曲創作才女孫盛希為Daniel Wong大秀獻唱，向設計師喊話希望站上伸展台。（陳俊吉攝）

對於走秀感到有點害怕的還有，本次於秀上擔任演唱嘉賓的HUSH，「其實我小時候有當模特夢想，但實際看秀後，真的覺得自己就是個矮冬瓜，我還是好好表演就好」而同為嘉賓的孫盛希則表示，過去都是擔任看秀嘉賓，今日站上舞台表演很榮幸之餘，也暴露自己對於走秀的野心，「因為我小時候就很常看model的走秀節目，所以想說下次會不會有機會可以走上伸展台。」

張立昂、劉奕兒、李唯楓 出席Daniel Wong 2021AW大秀（左起）。（Daniel Wong 提供）

成語蕎、王思佳出席Daniel Wong 2021AW大秀（左起）。（Daniel Wong 提供）

秀上除上述嘉賓外，也邀請到張立昂、劉傑中、李唯楓、王思佳、閻奕格等人出席，星光熠熠，其中偶像劇男神張立昂以灰色格紋西裝出席，「我最近很喜歡「拼接」的元素，像這件西裝上就有很多細節。」其中格紋與提花布料不規則的感覺，消弭西裝過於正式的感覺，將之添加些許休閒元素;李唯楓則以皮革、深藍色布料拼接外套，搭配黑色褲裝出席，其中西裝褲上的銀色裝飾，與皮革上的紋路互相對比，展現帥氣時尚的一面，而劉奕兒則以紅色印花洋裝出席，展現出品牌強項的印花元素，多層次的服裝輪廓也讓人印象深刻。

Daniel Wong 2021AW大秀。（陳俊吉攝）

Daniel Wong 2021AW大秀。（陳俊吉攝）

此次Daniel Wong攜手Disney，將品牌最擅長的印花則以迪士尼反派角色元素，如毒蘋果、魔法黑森林等打造出獨特印花，將之用於本季服裝中，除了反派角色系列外，本季以「魔鏡Wild Reflection」為題，也推出公主系列與，代表著每個人的內心住著一位美好人生的公主，卻也似乎隱藏著一個不為人知的惡魔，並於秀上共為四個系列如白雪公主、小美人魚、茉莉公主、睡美人等經典角色，塑造獨特造型。