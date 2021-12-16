對於總統蔡英文的臉書哏圖被發現有兩個錯誤，將「反對萊豬進口」變成「禁止美豬進口」，「遷建三接」改為「停建三接」。對此，東華大學教授施正鋒質疑，總統怎可以帶頭說謊？且美國人私下在抱怨，鬧得這麼大，還要公投？桃園市議員黃敬平直言，「我真的覺得她一點邏輯都沒有，在那裏胡說八道！」

四大公投進入倒數，即將於12月18日投票。總統蔡英文的臉書哏圖被發現有兩個錯誤，將「反萊豬進口」變成「禁止美豬進口」，「遷建三接」改為「停建三接」。

對此，主播盧秀芳16日在中天新聞《辣晚報》指出，萊豬不等於美豬，公投主文也沒有美豬；另外，公投是遷建三接，不是停建三接。連游盈隆都引以為恥，完全無法苟同這種作法。

東華大學教授施正鋒質疑，她都是拿別人稿子，背一背標準答案，背不起來就用讀稿機照念。施正鋒披露，美國人私下在抱怨，鬧得這麼大，還要公投？桃園市議員黃敬平補充，就是在罵民進黨！

黃敬平也認為，明明是反萊豬公投，也沒有違反WTO最惠國和國民待遇原則，台灣也不會變成經貿孤兒！真的覺得她被論文門影響，一點邏輯都沒有，在那裏胡說八道！