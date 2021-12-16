雌雄莫辨的嗓音、深沈的藍調氛圍，新銳創作歌手LEE具有識別度的歌聲，使他去年推出《Dark Soul》EP，便橫掃PTT、Dcard論壇激發熱烈討論，27歲的他除音樂作品、創作實力十分吸睛外，日前於發片記者會上公開自家族譜，曝光親哥哥為世界咖啡沖煮大賽冠軍王策、表姐是歌手孫盛希，可說一家都各有所成，近期LEE推出首張創作專輯《力》，受本報邀請穿上Bottega Veneta、Balenciaga展現強烈暗黑風格。

因為嗓音，讓不少人誤以為他是女生，即使看到社群軟體上本人照片，依然有人抱持疑惑私訊問道「你是男生還是女生」對此LEE表示「大家耳朵聽到的我、眼睛看到的我有落差很正常，我就是透過音樂傳達自己，不論任何猜想都沒關係新裝分享創作過程。而他也表示「本來想當樂手，是因為表姐介紹聽歌，慢慢愛上唱歌。」而他也透露其實從小就很有自己的想法，甚至連買玩具都不易被他人說動，甚至會用企宣的方式達到自己的目的，「我不一定確定我要什麼，但我一定知道自己不要什麼的。」靠著刪去法去找到他喜歡的事物。

LEE的作品蘊含許多故事、批判性在其中，如看似講述純純愛戀的《Old Fashion luv》，將愛情會發生的好壞藏於歌詞中，喃喃唱出不退流行的感動，並以其喜歡的影集《安眠書店》為靈感，對現代社會厭惡速食愛情，陷入老派浪漫的男女們，小小提出對「old fashion love」的批判，這樣富哲學思想的暗黑風格是如何形塑的呢？他說自己平時喜歡看楊牧的詩集外，也常看具暴力美學的影視作品，「它（暴力血腥影視作品）不僅只有血腥，其實他很多時候是探討人性、用誇飾法去帶入人類的特質，有時候就是需要這種很誇飾法的方式，才能更點醒人。」

他喜歡的服裝風格也受到這些影視作品影響，「我從小就喜歡看黑道電影，所以看到Bottega Veneta那套就非常喜歡。」不過私服部分就走的比較休閒，「我平常就比較走像這次Balenciaga這種，但沒有那麼精緻拉，畢竟做工、還有文化意義上都有他的地位在。」同時他表示自己購物最注重故事性，「像我自己很喜歡north skull的東西，他可以象徵是一種空靈，同時也是有故事性的。」另外他也自曝自己是個非理性的消費者，「我唯一會理性的時候，是像卡不夠刷、錢不夠買，現實層面告訴我不能買的時候，我才會停止。」而熱愛電影的他也十分喜歡收藏圖鑑，透過電影、個是圖鑒來滋養自己的時尚美感。