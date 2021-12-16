歐洲中央銀行（ECB）今天將歐元區明年經濟成長率預估由4.6%調降至4.2%，因供應鏈瓶頸阻礙經濟自COVID-19疫情衝擊復甦。央行並預警，明年歐元區通貨膨脹率將衝上3.2%。

法新社報導，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，央行如今預估，歐元區今年經濟成長率由先前預測的5%上修至5.1%，2023年成長率預估也由2.1%上調至2.9%，2024年則降回1.6%。

另針對歐元區通貨膨脹情況，歐洲央行則將預測「顯著上修」，預期今明兩年消費者物價漲幅皆將明顯超過央行的2%目標，其後才會回跌。

能源價格漲勢如脫韁野馬，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得全球供應鏈遭遇瓶頸，為通膨升溫增添柴火。

拉加德說，歐元區今年通膨率將攀升至2.6%，明年再上飆達到3.2%，「遠高於9月的前一次預估值」。

不過拉加德表示，到了2023和2024年，歐元區通膨率應能回穩至1.8%。